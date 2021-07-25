Нокаутировал друга Конора МакГрегора

33-летний украинский боксер эффектно вышел на ринг в стиле сериала "Острые козырьки". Не менее ярко вел себя Денис Беринчик и во время самого поединка.

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Украинец доминировал на ринге, который был сделан из мешков. Артем Лобов должен был выглядеть лучше Беринчика, так как бой происходил на голых кулаках. Такой стиль более присущ бывшему бойцу UFC. Однако агрессивный стиль Дениса принес свои плоды.

Роковой раунд! Наш боксер разбил нос сопернику. А вот лицо Дениса после поединка было идеальным. Казалось, что Беринчик и вообще не проводил никакого поединка. Четвертый раунд стал роковым для Лобова. Денис правым боковым попал прямо в голову соперника, который чудом устоял на ногах.

Команда ирландца решила, что Лобов на пятый раунд на ринг уже не выйдет. Рефери зафиксировал победу Беринчика техническим нокаутом. После триумфа команда Дениса носила Беринчика на руках.

Видео празднования победы Беринчика

К слову. Беринчик признался, что получит за этот бой самый большой гонорар в своей карьере. За заработанные деньги украинский боксер достроит дом для мамы.

Видеообзор лучших моментов боя Беринчик – Лобов