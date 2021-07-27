Нокаут для охоронця

Денис Берінчик впевнено виглядав у поєдинку проти колишнього бійця UFC Артема Лобова. Здавалось, що ірландець російського походження буде фаворитом протистояння. Боєць більше звик до боїв на голих кулаках. Але українець гадав інакше.

Варто побачити Криваве місиво голими кулаками: як Берінчик нокаутував Лобова – відео

Було цікаво не лише на ринзі. Поза його межами вболівальники влаштували бійку. Першим, хто постраждав у такій сутичці став охоронець – його відправили у нокаут. Безлад тривав ще деякий час. Однак сутичку вдалось зупинити.

Бій між Берінчиком та Лобовим тривав чотири з п'яти можливих раундів. Українець розбив обличчя супернику. А вже через 20 секунд до кінця трихвилинки ірландський боєць побував у нокдауні.

А ось у четвертому все завершилось. Денис правим боковим влучив прямо у голову суперника, який дивом встояв на ногах.

Наприкінці раунду суддя вдруге відрахував Лобову нокдаун. На п'ятий раунд ірландець вже не вийшов. Берінчик святкував дострокову перемогу технічним нокаутом.

Бійка під час бою Берінчик – Лобов: відео