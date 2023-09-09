На пути к историческому признанию: Магучих вышла на 9 место в престижном рейтинге

В Брюсселе состоялся последний этап Бриллиантовой лиги. На нем определились все участники, которые будут участвовать в Суперфинале сезона-2023.

Ярослава Магучих завоевала на нем победу. Украинская чемпионка мира покорила планку в 2 метра, что помогло ей подняться в рейтинге лучших легкоатлеток в истории.

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Единственная в топ-10, кто продолжает профессиональную карьеру

Для Ярославы этот прыжок стал 41-м на 2 и более метра. По этому показателю Магучих вышла на девятое место в истории. Она перегнала Адриан Фридрих из Германии, у которой было 40 таких удачных попыток.

Украинка 5 раз покорила эту высоту в течение летнего сезона-2023. Она первой в сезоне взяла планку в 2,00 метра на открытом воздухе в Найроби, что позволило ей войти в топ-10. Позже Ярослава выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште с результатом 2,01 метра, одержала победы покорив 2,02 и 2,00 метра на этапах Бриллиантовой лиги в Семене и Будапеште соответственно.

Прыжок же в Брюсселе вывел Магучих на "чистое" девятое место и приблизил ее на расстояние 3 удачных попыток до восьмой строчки, которую занимает россиянка Елена Слесаренко.

10 лучших прыгунок в истории по количеству прыжков на 2 метра и более

Стефка Костадинова (Болгария) – 195 Бланка Влашич (Хорватия) – 166 Мария Ласицкене (Россия) – 95 Кайса Бергквист (Швеция) – 70 Гайке Генкель (Германия) – 64 Анна Чичерова (Россия) – 62 Инга Бабакова (Украина) – 55 Елена Слесаренко (Россия) – 44 Ярослава Магучих (Украина) – 41 Ариан Фридрих (Германия) – 40

. В рейтинге лучших спортсменок по количеству прыжков с показателем более 2 метров Магучих остается единственной легкоатлеткой, продолжающей международную карьеру.

Смотрите видео с победного выступления Ярославы Магучих на соревнованиях в Брюсселе

. Следующими соревнованиями для Магучих станет Суперфинал Бриллиантовой лиги сезона-2023. Он состоится 16-17 сентября в американском Юджине. Там украинка будет защищать свой чемпионский титул, завоевавший в 2022 году, покорив высоту 2.03 метра.