Магучих ведет борьбу за звание лучшей легкоатлетки Европы
Источник:твиттер European Athletics
Ярослава Магучих второй раз за три месяца может стать лучшей легкоатлеткой Европы. Украинская прыгунка в высоту вошла в список претенденток на это звание.
Снова среди лучших
20-летняя украинка продолжает покорять легкоатлетические вершины. Лишь в марте Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы, как снова претендует на это звание.
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Уроженка Днепра стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Магучих с лучшим результатом сезона в мире закончила соревнования по прыжкам в высоту. Ярослава покорила планку на высоте 2 метра, взятую со второй попытки.
Ярослава стала первой среди прыгунов в высоту, которая взяла планку на высоте два метра и выше.Напомним! На этом этапе в Юджине участие в соревнованиях принимали еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Последняя первой закончила борьбу за медали – седьмое место. Геращенко с результатом 1.90 остановилась в шаге от пьедестала – четвертая позиция.
Соперницы у украинки очень серьезные. Первая из них, это безудержная нидерландка Фемке Бол, не дающая шансов оппонентам в беге с барьерами. Именно она недавно на турнире в Италии стала победительницей забега в 300 метров с барьерами. Она была быстрее сразу двух украинок – Виктории Ткачук и Анны Рыжиковой, занявших вторую и третью позиции.
Также за звание лучшей легкоатлетки мая борются Эйлиш Макколган из Великобритании и олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Малайка Михамбо.
Претендентки на звание лучшей легкоатлетки
- Ярослава Магучих
- Фемке Болл
- Молодец Михамбо
- Эйлиш Макколган
Как можно отдать голос за Магучих
- Поддержать украинскую легкоатлетку можно в соцсетях European Athletics – в инстаграмме и фейсбуке.
- В комментариях под публикациями нужно просто написать #Mahuchikh. Голосование продлится до 6 июня.
- Результаты будут объявлены после суммирования голосов из всех трех соцсетей.