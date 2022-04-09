Покорила всю Европу

Ярослава Магучих с лучшим результатом сезона в мире стала покорить Белград – 2,02 метра. Легкоатлетка принесла Украине "золото" чемпионата мира. После чего Ярослава вошла в топ-4 претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте, пишет 24 канал.

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Болельщики и подписчики соцсетей Европейской легкоатлетической ассоциации отметили достижение украинской "Королевы высоты". Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы в прошлом месяце. Заслужила!

Соперницами Ярославы были: сербка Ивана Вулета (прыжки в длину), Ауриол Донгмо из Португалии (толкания ядра) и Муджинг Камбунджи из Швейцарии (60 метров).

Интересно, что прыгунья в высоту сдержала слово. Перед стартом украинка пообещала постараться поднять сине-желтый флаг выше других.

Напомним, что Магучих стала автором первой награды Украины на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Еще одну медаль принесла Марина Бех-Романчук, взявшая "серебро" в нетрадиционном для себя тройном прыжке.