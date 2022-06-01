Украинки установили личные рекорды

Украинки попробовали свои силы в необычной дистанции на 300 метров с барьерами. Ткачук стала второй, преодолев дистанцию ​​за 38,24 секунды, а Рыжикова финишировала третьей с результатом 38,36 секунды, пишет 24 канал.

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Победительницей забега стала нидерландка Фемке Болл.

Во время своего выступления ему удалось установить мировой рекорд. Предыдущее достижение, установленное в 2013 году, чешской спортсменкой Зузаной Гейновой – 38.16 секунд.

Обе украинки установили личные рекорды, потому что впервые пробежали эту дистанцию. Результат Ткачук стал новым рекордом Украины на дистанции 300 метров с барьерами.

Видео выступления украинок

Бег с барьерами на 300 метров: результаты

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 36.86 сек (мировой рекорд)

2. Виктория Ткачук (Украина) – 38.24 сек (рекорд Украины)

3. Анна Рыжикова (Украина) – 38.36 сек (личный рекорд)

Победный украинский дуэт

Украинские бегунья уже не первое разделяют один пьедестал. Во время второго этапа Бриллиантовой лиги в Бирмингеме Ткачук и Рыжикова завоевали "серебро" и "бронзу" на дистанции 400 метров.

Виктория опередила Анну и других конкуренток в борьбе за серебро на последних 50 метрах дистанции и финишировала второй.

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