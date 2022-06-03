Снова среди лучших

20-летняя украинка продолжает покорять легкоатлетические вершины. Лишь в марте Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы, как снова претендует на это звание.

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Уроженка Днепра стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Магучих с лучшим результатом сезона в мире закончила соревнования по прыжкам в высоту. Ярослава покорила планку на высоте 2 метра, взятую со второй попытки.

Ярослава стала первой среди прыгунов в высоту, которая взяла планку на высоте два метра и выше.

Напомним! На этом этапе в Юджине участие в соревнованиях принимали еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Последняя первой закончила борьбу за медали – седьмое место. Геращенко с результатом 1.90 остановилась в шаге от пьедестала – четвертая позиция.

Соперницы у украинки очень серьезные. Первая из них, это безудержная нидерландка Фемке Бол, не дающая шансов оппонентам в беге с барьерами. Именно она недавно на турнире в Италии стала победительницей забега в 300 метров с барьерами. Она была быстрее сразу двух украинок – Виктории Ткачук и Анны Рыжиковой, занявших вторую и третью позиции.

Также за звание лучшей легкоатлетки мая борются Эйлиш Макколган из Великобритании и олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Малайка Михамбо.

Претендентки на звание лучшей легкоатлетки

Ярослава Магучих

Фемке Болл

Молодец Михамбо

Эйлиш Макколган

Как можно отдать голос за Магучих