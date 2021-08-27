Магучих и Рыжикова снова среди лучших

Сразу шесть украинских легкоатлеток соревновались за награды на Бриллиантовой лиге в швейцарской Лозанне. Ярослава Магучих снова боролась за медали против Марии Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом, и австралийки Николы Макдермотт.

К теме Магучих после Олимпиады стала второй на Бриллиантовой лиге в Швейцарии

С этими же конкурентками боролась 19-летняя украинка на Олимпиаде в Токио. На этот раз Ярославе удалось опередить представительницу Австралии, которая завершила выступление с высотой 1.95.

Магучих же смогла покорить планку на высоте 1.98. Такой же результат у Ласицкене, но Мария опередила нашу землячку только по количеству попыток.

Ярослава стала второй на своем первом старте после Олимпийских игр, где она заняла третье место.

Прыжок Магучих: видео

Другие украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко остановились на 4-й и 6-й позициях соответственно. Ирина взяла высоту 1.95, а Юлия только 1.85.

Бронзовый забег

Порадовала своим выступлением Анна Рыжикова. Легкоатлетка финишировала третьей в беге на 400 метров с барьерами. Результат украинки составил 54,32 секунды. Анна уступила только голландке Фемке Бол и представительнице США Шамьер Литтл.

Другая украинка Виктория Ткачук прибежала последней – 8 место (56.53).

Забег Рыжиковой и Ткачук: смотрите видео