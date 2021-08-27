Магучих стала второй в прыжках в высоту. Результат 19-летней днепрянки – 1.98 м. Она уступила победительнице лишь по количеству попыток.

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Выиграла соревнования олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом.

Четвертой завершила выступления еще одна украинка – Ирина Геращенко, которой покорилась планка на высоте 1.92 м. Юлия Левченко стала шестой, остановившись на 1.85 м.

Выступления других украинок

Украинка Анна Рыжикова-Ярощук финишировала третьей в беге с барьерами на 400 метров. Ее время – 54.32 с.

В прыжках в длину Марина Бех-Романчук показала лишь 5-й результат – 6.54 м. А победила здесь Ивана Спанович (Сербия) – 6.73 м.