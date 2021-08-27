Магучіх та Рижикова знову серед найкращих

Відразу шість українських легкоатлеток змагались за нагороди на Діамантовій лізі у швейцарській Лозанні. Ярослава Магучіх знову боролась за медалі проти Марії Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором, та австралійки Ніколи Макдермотт.

До теми Магучіх після Олімпіади стала другою на Діамантовій лізі у Швейцарії

Із цими ж конкурентками боролась 19-річна українка на Олімпіаді у Токіо. Цього разу Ярославі вдалось випередити представницю Австралії, яка завершила виступ із висотою 1.95.

Магучіх ж змогла підкорити планку на висоті 1.98. Такий же результат у Ласіцкене, але Марія випередила нашу землячку лише за кількістю спроб.

Ярослава стала другою на своєму першому старті після Олімпійських ігор, де вона посіла третє місце.

Стрибок Магучіх: відео

Інші українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко зупинились на 4-й та 6-й позиціях відповідно. Ірина взяла висоту 1.95, а Юлія лише 1.85.

Бронзовий забіг

Потішила своїм виступом Анна Рижикова. Легкоатлетка фінішувала третьою у бігу на 400 метрів із бар'єрами. Результат українки склав 54,32 секунди. Анна поступилась лише нідерландці Фемке Бол та представниці США Шам'єр Літтл.

Інша українка Вікторія Ткачук прибігла останньою – 8 місце (56.53).

Забіг Рижикової та Ткачук: дивіться відео