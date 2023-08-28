Благодаря победе Ярославы Магучих в прыжках в высоту и "серебру" Марины Бех-Романчук в тройном прыжке наша сборная заняла 14-е место в общекомандном медальном зачете. В последний раз выше удавалось финишировать в 2013 году, тогда Украина закончила соревнование девятой.

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Магучих имеет амбициозные планы

Новоиспеченная чемпионка мира по легкой атлетике Ярослава Магучих прокомментировала свои выступления на турнире в Венгрии и рассказала о намерениях побить мировой рекорд в прыжках в высоту, который держится с 1987 года.

"Тренер сперва была против, чтобы я продолжала прыгать (после победных 2,01 метров – 24 Канал), но я была настроена серьезно. На 2,07 метра и даже выше. Почему я прыгала 2,07 метра?

Это очень много – с 2,01 на 2,10 метра поднимать планку сразу на 9 сантиметров. Потому мы подняли на 2,07 метра, чтобы попробовать. Думаю, первые две попытки были хорошими. Психологически видно, что я готова, поэтому будем дальше тренироваться. Как говорится, я еще молода, но уже не юная.

Силы эмоциональные и физические прыгать 2,10 метра у меня есть. В прошлом году я пробовала 2,10 метра в Брюсселе. Конечно, очень хочется поставить новый рекорд Украины и новый рекорд мира. Мы идем, это цель. Я думаю, как для каждого спортсмена, ценные медали по соревнованиям, так и мировые рекорды", – сказала Магучих.

Справка. Женский мировой рекорд в прыжках в высоту на открытом воздухе принадлежит Стефке Костадиновой. Она в 1987 году прыгнула на 2,09 метра. Рекорд Ярославы Магучих сейчас составляет 2,06 метра.