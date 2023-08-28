Завдяки перемозі Ярослави Магучіх у стрибках у висоту та "сріблу" Марини Бех-Романчук в потрійному стрибку наша збірна посіла 14 місце в загальнокомандному медальному заліку. Востаннє вище вдавалося фінішувати у 2013 році, тоді Україна закінчила змагання дев'ятою.

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Магучіх має амбітні плани

Новоспечена чемпіонка світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх прокоментувала свої виступи на турнірі в Угорщині та розповіла про наміри побити світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримається з 1987 року.

"Тренерка спершу була проти, щоб я продовжувала змагатися стрибати (після переможних 2,01 метрів – 24 Канал), але я була налаштована серйозно. На 2,07 метри та навіть вище. Чому я стрибала 2,07 метри?

Це дуже багато – з 2,01 на 2,10 метри підіймати планку, одразу на 9 сантиметрів. Тому ми підняли на 2,07 метри, щоб спробувати. Думаю, перші дві спроби були хороші. Психологічно видно, що я готова, тому будемо далі тренуватися. Як то кажуть, я ще молода, але вже не юна.

Сили емоційні та фізичні стрибати 2,10 метри в мене є. Минулоріч я пробувала 2,10 метри у Брюселі. Звичайно, дуже хочеться поставити новий рекорд України та новий рекорд світу. Ми йдемо, це ціль. Я думаю, як для кожного спортсмена, цінні медалі зі змагань, так і світові рекорди", – сказала Магучіх.

Довідка. Жіночий світовий рекорд у стрибках у висоту на відкритому повітрі належить Стефці Костадіновій. Вона в 1987 році стрибнула на 2,09 метри. Рекорд Ярослави Магучіх наразі становить 2,06 метри.