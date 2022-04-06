Подняла украинский флаг выше других

20-летняя уроженка Днепра смогла выбраться из Украины во время войны и принести стране победу на спортивном фронте. Ярослава Магучих взяла "золото" с лучшим результатом сезона в мире – 2,02 метра, пишет 24 канал.

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Напомним, что перед стартом в сербском Белграде Ярослава и ее тренер Татьяна Степанова пообещали сделать все от себя возможное, чтобы принести победу украинскому народу. Украинки сдержали слово.

Украинская "Королева высоты" вошла в топ-4 претенденток на звание лучшей легкоатлетки в Европе в марте.

Соперницами украинки стали сербка Ивана Вулета (прыжки в длину), Ауриол Донгмо из Португалии (толкания ядра) и Муджинга Камбунджи из Швейцарии (60 метров).

Где можно поддержать Магучих

Поддержать Ярославу можно в соцсетях, например в фейсбуке. В комментариях нужно просто написать #Mahuchikh. Голосование продлится до 8 апреля. Также проголосовать за Магучих можно на страницах European Athletics в твиттере и инстаграмме.

Результаты будут объявлены после суммирования голосов из всех трех соцсетей.