Підійняла український прапор вище інших

20-річна уродженка Дніпра змогла вибратись із України під час війни та принести країні перемогу на спортивному фронті. Ярослава Магучіх взяла "золото" з найкращим результатом сезону у світі – 2,02 метри, пише 24 канал.

Варто прочитати Від допомоги українцям на тлі війни до срібла чемпіонату світу: інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук

Нагадаємо, що перед стартом у сербському Белграді Ярослава та її тренерка Тетяна Степанова пообіцяли зробити усе від себе можливе, щоб принести перемогу українському народу. Українки дотримали слово.

Українська "Королева висоти" увійшла у топ-4 претенденток на звання найкращої легкоатлетки у Європі в березні.

Суперницями українки стали – сербка Івана Вулета (стрибки у довжину), Ауріол Донгмо із Португалії (штовхання ядра) та Муджінга Камбунджі зі Швейцарії (60 метрів).

Де можна підтримати Магучіх

Підтримати Ярославу можна у соцмережах, наприклад, у фейсбуці. У коментарях потрібно просто написати #Mahuchikh. Голосування триватиме до 8 квітня. Також проголосувати за Магучіх можна на сторінках European Athletics у твітері та інстаграмі.

Результати будуть оголошенні після сумування голосів із усіх трьох соцмереж.