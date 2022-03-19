Несмотря на полномасштабное вторжение России, Украине удалось максимально использовать квоту в этой дисциплине: на соревнования прибыли бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которая в Токио заняла четвертое место, сообщает 24 канал.

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Магучих стала первой с результатом 2.02 м. Ирина Геращенко стала 5-й с результатом 1.92 м.

Как разворачивалась борьба

Магучих обеспечила себе медаль после того, как представительница Черногории Вукович не предприняла никакой попытки на высоте 1.98 метра. Так что определить порядок медалисток могла планка 2 метра.

2 метра со второй попытки взяла австралийка Паттерсон, в то время как Магучих смогла это сделать с последней попытки. Казашка Дубовицкая выбыла из борьбы за "золото".

А вот на высоте 2.02 метра Магучих опередила Паттерсон. Украинка взяла ее с первой попытки. Австралийка перенесла высоту на 2.04 метра после неиспользованной первой, но это ей не помогло опередить украинку.

Результаты соревнований