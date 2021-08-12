В этом не было никакой политической позиции, – Магучих ответила на хейт за фото с россиянкой

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих вернулась в Украину. Прыгунья в высоту ответила на хейт за фото с россиянкой Марией Ласицкене.

Магучих: Я очень горжусь, что поднимаю украинский флаг

19-летняя Магучих заверила, что гордится тем, что представляет Украину на международном уровне с 2017 года.

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"Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Я очень горжусь, что поднимаю украинский флаг и звучит наш гимн. Мы готовились к Олимпиаде и эта медаль для меня очень важна. Соревнования были немного сложнее эмоционально и физически. На то были свои причины. Для меня эта медаль как "золотая", – сказала украинка.

Она отметила, что фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио не является ее политической позицией.

После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга. И в этом не было моей никакой политической позиции,

– сказала Ярослава.

Украинская прыгунья в высоту поблагодарила всех, кто поддерживал и критиковал ее.

"У нас свобода мысли. Я благодарю всех людей, которые меня поддерживали и понимают меня. Хочу поблагодарить людей, которые меня критикуют. Это опыт, который сделает меня сильнее", – отметила Ярослава.

Ярослава: Я очень уважаю воинов

Магучих также добавила, что уважает воинов, которые отстаивают территориальную целостность Украины.

"Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене. Моя работа показывает хорошие результаты на дорожке, чтобы наш флаг поднимался и Украину узнавали на других аренах", – резюмировала спортсменка.

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