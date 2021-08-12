В этом не было никакой политической позиции, – Магучих ответила на хейт за фото с россиянкой
Источник:24 канал
Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих вернулась в Украину. Прыгунья в высоту ответила на хейт за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Магучих: Я очень горжусь, что поднимаю украинский флаг
19-летняя Магучих заверила, что гордится тем, что представляет Украину на международном уровне с 2017 года.
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"Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Я очень горжусь, что поднимаю украинский флаг и звучит наш гимн. Мы готовились к Олимпиаде и эта медаль для меня очень важна. Соревнования были немного сложнее эмоционально и физически. На то были свои причины. Для меня эта медаль как "золотая", – сказала украинка.
Она отметила, что фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио не является ее политической позицией.
После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга. И в этом не было моей никакой политической позиции,
– сказала Ярослава.
Украинская прыгунья в высоту поблагодарила всех, кто поддерживал и критиковал ее.
"У нас свобода мысли. Я благодарю всех людей, которые меня поддерживали и понимают меня. Хочу поблагодарить людей, которые меня критикуют. Это опыт, который сделает меня сильнее", – отметила Ярослава.
Ярослава: Я очень уважаю воинов
Магучих также добавила, что уважает воинов, которые отстаивают территориальную целостность Украины.
"Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене. Моя работа показывает хорошие результаты на дорожке, чтобы наш флаг поднимался и Украину узнавали на других аренах", – резюмировала спортсменка.
Что известно о травле Магучих
- Ярослава принесла Украине бронзовую награду на Олимпиаде в Токио. Магучих уступила представительнице Олимпийского комитета России Марии Ласицкене.
- После соревнований девушки обняли друг друга, что попало на фото. Ярослава завернула соперницу украинским флагом, а та украинку – флагом Олимпийского комитета России.
- После этого Магучих начали травить в украинских соцсетях. На защиту спортсменки стали каратист Станислав Горуна, олимпийский чемпион Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха и мэр Днепра Борис Филатов.
- В Минобороны призвали прекратить травить Ярославу. Вместе с тем, в министерстве заявили, что хотят провести с Магучих "разъяснительную беседу".