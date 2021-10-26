"Хочу в ближайшее время побить рекорд"

Талантливая украинская легкоатлетка рассказала о целях на новый сезон и карьеру. Ярослава Магучих в ближайшее время хочет побить рекорд. Но не заглядывает в будущее.

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Планы украинки на 2022 год? Это два чемпионата мира – в помещении и на улице. Что же касается целей в карьере, то две из трех Ярослава уже воплотила в реальность – это участие в Олимпиаде и место на пьедестале.

Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Что касается целей в целом, то у спортсменов три цели в спорте обычно. Это попасть на Олимпиаду, потом быть на пьедестале Олимпиады, а также побить мировой рекорд. Конечно, хочу в ближайшее время побить рекорд. Но загадывать нельзя. Столкнулась с ситуацией, когда перед Олимпиадой была идеальная форма, но потом случился один момент, и я пропустила перед Играми ряд тренировок, почти не прыгала. Так что никогда не знаешь,

– отметила легкоатлетка.

Магучих в эксклюзивном интервью Спорт 24 рассказывала после Олимпиады, что за 10 дней до поездки в Токио подвернула стопу. Из-за повреждения не могла тренироваться в течение нескольких дней. Поэтому следующие свои прыжки Ярослава выполняла уже на японской земле за несколько дней до квалификации Олимпийских игр.

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