С Магучих и Геращенко: кто из украинских легкоатлетов вышел в финал Бриллиантовой лиги

Сразу шесть украинских легкоатлетов отобрались в финал Бриллиантовой лиги, который состоится в Цюрихе (Швейцария). Финал будет закрывать программу сезона-2021 в Бриллиантовой лиге.

Мощное представительство Украины

В Цюрихе будут выступать только лучшие легкоатлеты мира. Отобраться в финал Бриллиантовой лиги смогли только те спортсмены, которые показали лучшие результаты на 11-х предыдущих этапах.

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К сожалению, под "сине-желтым" флагом в Швейцарии не будут выступать прыгуны в высоту – Юлия Левченко и в длину – Сергей Никифоров. Также украинцы не увидят в тройном прыжке Ольгу Саладуху, которая после Олимпиады-2020 завершила карьеру.

Сразу две украинки будут выступать в секторе женских прыжков в высоту. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут соревноваться за место на пьедестале. Отобрались в решающий старт и их сильнейшие конкурентки – Ласицкене, Макдермотт, Лицвинко и Петтерсон.

Накануне старта Геращенко стала второй на турнире в Польше. Украинка покорила планку на высоте 1.94. Юлия Левченко заняла 4 место.

Серьезная конкуренция в финале

В беге на 400 метров с барьерами Украину будут представлять Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Обе перед поездкой в Цюрих поднялись на подиум турнира в Польше, Виктория стала победительницей, а Анна заняла третье место.

В финале Бриллиантовой лиги в прыжках в длину выступит Марина Бех-Романчук и прыгун в высоту Андрей Проценко. У украинки будет мощная конкуренция. В Цюрих приедут Малайка Михамбо, Настасья Миранчук-Иванова, Жасмин Сойерс и Хадди Санья.

Финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе пройдет в течение двух дней (8 – 9 сентября). Украинские легкоатлеты будут соревноваться в течение двух дней. В первый день на арену выйдут Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Марина Бех-Романчук. Во второй будут выступать Анна Рыжикова, Виктория Ткачук и Андрей Проценко.