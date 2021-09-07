Потужне представництво України

У Цюриху виступатимуть лише найкращі легкоатлети світу. Відібратись у фінал Діамантової ліги змогли відібратись лише ті спортсмени, які показала найкращі результати на 11-х попередніх етапах.

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На жаль, під "синьо-жовтим" прапором у Швейцарії не виступатиме стрибунка у висоту Юлія Левченко та Сергій Нікіфоров (стрибки у довжину). Також українці не побачать у потрійному стрибку Ольгу Саладуха, яка після Олімпіади-2020 завершила кар'єру.

Відразу дві українки будуть виступати у секторі жіночих стрибків у висоту. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко змагатимуться за місце на п'єдесталі. Відібрались у вирішальний старт і їх найсильніші конкурентки – Ласіцкене, Макдермотт, Ліцвінко та Петтерсон.

Напередодні старту Геращенко стала другою на турнірі у Польщі. Українка підкорила планку на висоті 1.94. Юлія Левченко посіла 4 місце.

Серйозна конкуренція у фіналі

У бігу на 400 метрів із бар'єрами Україну представлятимуть Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. Обидві перед поїздкою у Цюрих підійнялись на подіум турніру у Польщі, Вікторія стала переможницею, а Анна посіла третє місце.

У фіналі Діамантової ліги у стрибках у довжину виступить Марина Бех-Романчук та стрибун у висоту Андрій Проценко. В українки буде потужна конкуренція. У Цюрих приїде Малайка Міхамбо, Настасія Міранчук-Іванова Жасмін Сойєрс та Хадді Санья.

Марина Бех-Романчук із результатом 6.70 перемогла на континентальному турі в італійській Падуї.