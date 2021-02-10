Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх могла не пройти кваліфікацію на чемпіонаті України з легкої атлетики. Але їй таки вдалося уникнути провалу.

У кваліфікації чемпіонату України 2021 у приміщені стрибунки у висоту мали здолати висоту в 1,8 метра.

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Однак ні під час першої спроби, ні під час другої, Магучіх не змогла цього зробити. Спортсменка кожен раз зачіпала жердину. І лише з третьої спроби їй таки вдалося подолати необхідну відмітку.

Нагадаємо, Магучіх на турнірі у Словаччині стрибнула на 2,06 метра, встановивши рекорд України у приміщеннях. Окрім того, ця висота стала рекордною серед юніорок.

Однак варто додати, що Магучіх розпочала одразу з висоти в 1,8 метра, у той час як решта легкоатлеток спочатку пробували. Та ж Юлія Левченко спочатку стрибнула на 1,75 метра, і лише після цього – на 1,8 метра. Але вдалося їй обидва стрибки з першої спроби.

Додамо, що з першої спроби висоту в 1,8 метра також подолали Юлія Чумачекно, Ірина Геращенко та Бусе Савашкан. А кваліфікацію змогли пройти ще Лілія Клінцова, Оксана Окунєва та Ілона Заскалько.



Досягнення Ярослави Магучіх у 2019-2020 роках / Інфографіка 24 каналу