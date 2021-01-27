Футбольные клубы Львов и Рух, которые проводят домашние матчи на "Арене Львов", могут столкнуться с проблемой, когда им негде будет провести домашние матчи в УПЛ. Все из-за сборной Украины.

Источник: фейсбук Ивана Гресько

Львов и Рух в этом сезоне домашние матчи играют на "Арене Львов". Но на этом стадионе сборная Украины в конце марта 2021 года планирует провести два матча отбора на Чемпионат мира 2022 года – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

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Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала

Следовательно, чтобы поле стадиона к этим матчам было в хорошем состоянии, Украинская ассоциация футбола планирует запретить проведение матчей в марте на этом стадионе. В этом убеждает шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько.

Какие матчи и куда могут перенести

Отметим, что на "Арене Львов" матчи сборной запланированы на конец марта. А переносить матчи могут уже с конца февраля. Среди них и матч Львов – Динамо, который запланирован на 28 февраля. Не исключено, что матч состоится в Киеве.

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6 апреля Рух здесь должен принимать черниговскую Десну. В Чернигове этот матч вряд ли состоится, ведь у клуба проблемы со стадионом, и свои домашние матчи "северяне" проводят в Киеве.

Наиболее интересна ситуация с матчем 13 марта, в котором состоится дерби между Львовом и Рухом. Если клубам негде будет играть во Львове, очередное львовское дерби состоится за пределами города (в сезоне 2019/2020 Карпаты и Львов сыграли матч в Луцке из-за карантина).

20 марта Львов должен принять на своем поле Шахтер.

Есть возможность, что все эти матчи перенесут на стадион "Украина". Но проблема в том, что этот стадион в пользовании Карпат, у руководства которых не лучшие отношения с двумя другими львовскими клубами. Кроме того, Карпаты могут выставить больший счет за аренду стадиона, ведь речь идет об обогреве поля. По данным Ивана Гресько, состояние газона на этом стадионе не в лучшем состоянии.