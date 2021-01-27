Футбольні клуби Львів та Рух, які проводять домашні матчі на "Арені Львів", можуть зіштовхнутися з проблемою, коли їм не буде де провести домашні матчі в УПЛ. Все через збірну України.

Джерело: фейсбук Івана Греська

Львів та Рух в цьому сезоні домашні матчі грають на "Арені Львів". І на цьому стадіоні збірна України наприкінці березня 2021 року планує провести два матчі відборі на Чемпіонат світу 2022 року – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня).

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Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу

Відтак, щоб поле стадіону до цих матчів було у хорошому стані, Українська асоціація футболу планує заборонити проведення матчів у березні на цьому стадіоні. У цьому переконує шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.

Які матчі й куди можуть перенести

Відзначимо, що на "Арені Львів" матчі збірної заплановані на кінець березня. А переносити матчі можуть вже з кінця лютого. Серед них і матч Львів – Динамо, який запланований на 28 лютого. Не виключено, що матч відбудеться в Києві.

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6 квітня Рух тут повинен приймати чернігівську Десну. В Чернігові цей матч навряд чи відбудеться, адже у клубу проблеми зі стадіоном, і свої домашні матчі "сіверяни" проводять у Києві.

Найцікавішою є ситуація з матчем 13 березня, в якому відбудеться дербі між Львовом та Рухом. Якщо клубам ніде буде грати у Львові, чергове львівське дербі відбудеться за межами міста (у сезоні 2019/2020 Карпати та Львів зіграли матч у Луцьку через карантин).

20 березня Львів має прийняти на власному полі Шахтар.

Є можливість, що всі ці матчі перенесуть на стадіон "Україна". Але проблема в тому, що цей стадіон у користуванні Карпат, в керівництва яких не найкращі стосунки з двома іншими львівськими клубами. Окрім того, Карпати можуть виставити більший рахунок за оренду стадіону, адже мова йде про обігрів поля. За даними Івана Греська, стан газону на цьому стадіоні не й найкращому стані.