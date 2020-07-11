Львовские "Карпаты" после исключения из Украинской Премьер-лиги лишены профессионального статуса.

Об этом UA-Футбол сообщил источник в Украинской ассоциации футбола. Согласно регламенту, теперь клуб должен начинать все с нуля – с любительского уровня.

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При этом, долг "Карпат" в размере 5 миллионов долларов никуда не делся, а финансовый критерий является главным для аттестации.

"Карпаты" могут получить аттестат на следующий сезон в Первой лиге только благодаря коллегиальному решению Исполкома УАФ. При этом Исполком должен будет взять на себя всю ответственность за такое грубое нарушение регламента.

"Карпаты" исключили из УПЛ: главное

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: