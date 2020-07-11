Львовские "Карпаты" все же лишили профессионального статуса – СМИ
Львовские "Карпаты" после исключения из Украинской Премьер-лиги лишены профессионального статуса.
Об этом UA-Футбол сообщил источник в Украинской ассоциации футбола. Согласно регламенту, теперь клуб должен начинать все с нуля – с любительского уровня.
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При этом, долг "Карпат" в размере 5 миллионов долларов никуда не делся, а финансовый критерий является главным для аттестации.
"Карпаты" могут получить аттестат на следующий сезон в Первой лиге только благодаря коллегиальному решению Исполкома УАФ. При этом Исполком должен будет взять на себя всю ответственность за такое грубое нарушение регламента.
"Карпаты" исключили из УПЛ: главное
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) с соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.