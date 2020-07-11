Львівські "Карпати" після виключення з Української Прем'єр-ліги позбавлені професійного статусу.

Про це "UA-Футбол" повідомило джерело в Українській асоціації футболу. Згідно з регламентом, тепер клуб повинен починати все з нуля – з аматорського рівня.

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При цьому, борг "Карпат" в розмірі 5 мільйонів доларів нікуди не подівся, а фінансовий критерій є головним для атестації.

"Карпати" можуть отримати атестат на наступний сезон у Першій лізі тільки завдяки колегіальному рішенню Виконкому УАФ. При цьому Виконком повинен буде взяти на себе всю відповідальність за таке грубе порушення регламенту.

"Карпати" виключили з УПЛ: головне

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: