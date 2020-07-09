Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ исключил львовские "Карпаты" из состава УПЛ. Клубу присуждены два технических поражения в матчах с "Мариуполем".

О дальнейшей судьбе львовского клуба в эфире ТК "Футбол" рассказал секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

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Клуб лишен профессионального статуса и имеет право подать документы на аттестацию для участия в чемпионате Первой лиги. А уже потом комитет по аттестации УАФ рассмотрит, соответствуют ли "Карпаты" критериям или нет и примет решение,

– заявил Грищенко.

"Карпаты" исключили из УПЛ

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: