"Карпаты" в следующем сезоне могут выступать в Первой лиге
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ исключил львовские "Карпаты" из состава УПЛ. Клубу присуждены два технических поражения в матчах с "Мариуполем".
О дальнейшей судьбе львовского клуба в эфире ТК "Футбол" рассказал секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.
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Клуб лишен профессионального статуса и имеет право подать документы на аттестацию для участия в чемпионате Первой лиги. А уже потом комитет по аттестации УАФ рассмотрит, соответствуют ли "Карпаты" критериям или нет и примет решение,
– заявил Грищенко.
"Карпаты" исключили из УПЛ
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.