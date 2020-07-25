Бюджет львівських "Карпат" може поповнитися як мінімум на суму від 660 тисяч євро. І ці гроші львівська команда може отримати завдяки московському ЦСКА, який хоче придбати колишнього гравця "зелено-білих" Хорхе Карраскаля.

Хорхе Карраскаль перейшов з "Карпат" в аргентинський "Рівер Плейт" взимку 2019 року. Спочатку в оренду, а згодом клуб здійснив повноцінний трансфер гравця. Тепер же футболіста намагається викупити московський ЦСКА, пише TNT Sports.

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Російський клуб запропонував за колумбійця 6 мільйонів євро. Однак така сума не надто задовільняє керівництво "Рівер Плейт". Клуб хоче отримати за футболіста як мінімум 10 мільйонів євро. Сторони поки не сідали за стіл переговорів.

Важливим в цьому трансфері є те, що львівські "Карпати" отримають 11% від цієї суми. Коли "зелено-білі" продавали гравця в Аргентину, вони цей пункт вписали в угоду. Відтак навіть якщо сторони домовляться про трансфер у 6 мільйонів євро, то "Карпати" зможуть отримати 660 тисяч доларів. Якщо ж "Рівер Плейт" таки продасть його мінімум за 10 мільйонів євро, то "Карпати" повинні отримати 1,1 мільйона євро.

При цьому "Рівер Плейт" може вимагати й більшу суму. Ще у квітні повідомлялося про зацікавленість у Карраскалі зі сторони італійського "Ювентуса" та нідерландського "Аяксу". Тоді йшла мова про 15 мільйонів євро.

"Карпати" подали скаргу в ФІФА на "Рівер Плейт" через Карраскаля

Однак навіть цей бонус – не вся сума, яку повинні отримати "Карпати". Виявилося, що "Рівер Плейт" поки не заплатив за його перехід. Аргентинський клуб виплатив лише 500 тисяч євро за оренду. Однак 2,5 мільйони євро "Карпати" та трансфер гравця так і не отримали. При цьому що 2 мільйони передбачені іспанській "Севільї". "Карпати" не розрахувалися з останньою за трансфер гравця.

Тож щоб вирішити ситуацію з перерахуванням коштів, "Карпати" звернулися до ФІФА через заборгованість "Рівер Плейта".