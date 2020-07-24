"Карпаты" подали жалобу в ФИФА из-за задолженности "Ривер Плейта" относительно трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля.

По информации TyC Sports, задолженность "Ривер Плейт" составляет 2,5 миллиона евро.

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Львовский клуб уже якобы получил 500 тысяч евро за аренду хавбека. В итоге клуб из Аргентины воспользовался правом выкупа полузащитника за 2,5 миллиона евро.

"Карпаты" продали его за 3 миллиона евро, которые теперь требуют у "Ривер Плейта", "Севилья" должна была получить 2/3 этой суммы.

Карраскаль с 2017 по 2019 год выступал за "Карпаты". Зимой прошлого года полузащитник на правах аренды перебрался в "Ривер Плейт". В январе нынешнего года аргентинский гранд выкупил игрока за 2,5 миллиона евро.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: