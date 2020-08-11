Атакующий полузащитник Веллингтон Нем, который с 2013 года находился на контракте в "Шахтере", недавно получил статус свободного агента.

Об этом сообщает Globo. 28-летний футболист согласовал с "горняками" вопрос досрочного расторжения контракта, который действовал до лета 2021 года.

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Интерес к Нету приписывают бразильскому "Коритибу". Также этим летом сообщалось об интересе к Веллингтону со стороны "Бешикташа".

Карьера Веллингтона Нема в "Шахтере"

Последний матч за "Шахтер" хавбек провел в мае 2019 года, когда помог дончанам минимально обыграть "Зарю" (1:0) в чемпионате.

Всего с лета 2013-го Нем сыграл за "Шахтер" в 75 матчах, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. "Горняки" отдавали его в аренду в "Сан-Паулу" и "Флуминенсе".

После возвращения из аренд футболист не смог убедить тренерский штаб Луиша Каштру в своей полезности для первой команды, из-за чего тренировался индивидуально или с молодежным составом.