Клуб УПЛ Львов с большим трудом добрался до родного города из Турции, где команда проводила сборы.

Львовяне вылетели из Турции, но во Львове не смогли приземлится из-за снегопада. Принять рейс смог аэропорт в Киеве, однако и здесь не обошлось без приключений. Сломался клубный автобус.

О главном: Задержали рейс, сломался автобус, застряли в пути: как Львов добирался со сборов из Турции

На помощь пришел Шахтер. "Горняки" предоставили свой автобус для нужд львовян. Кроме того, донецкий клуб оказал помощь в ремонте автобуса ФК Львов. В итоге, футболисты предпоследней команды УПЛ добрались домой вечером, 8 февраля.

"Весь коллектив ФК Львов благодарит ФК Шахтер за содействие в тяжелой ситуации. Украинский футбол на самом деле должен быть вместе. Успехов всем нам!" – говорится в сообщении на официальном сайте львовян.

Вот это да! Несмотря на такие задержки в возврате, тренерскому штабу теперь надо внести изменения в подготовке команды к первому матчу после зимнего перерыва. В субботу, 13 февраля, Львов на выезде сыграет против Миная.