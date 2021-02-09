Шахтер спас клуб УПЛ, который не мог вернуться в Украину
Клуб УПЛ Львов с большим трудом добрался до родного города из Турции, где команда проводила сборы.
Источник:ФК Львов
Львовяне вылетели из Турции, но во Львове не смогли приземлится из-за снегопада. Принять рейс смог аэропорт в Киеве, однако и здесь не обошлось без приключений. Сломался клубный автобус.
О главном: Задержали рейс, сломался автобус, застряли в пути: как Львов добирался со сборов из Турции
На помощь пришел Шахтер. "Горняки" предоставили свой автобус для нужд львовян. Кроме того, донецкий клуб оказал помощь в ремонте автобуса ФК Львов. В итоге, футболисты предпоследней команды УПЛ добрались домой вечером, 8 февраля.
"Весь коллектив ФК Львов благодарит ФК Шахтер за содействие в тяжелой ситуации. Украинский футбол на самом деле должен быть вместе. Успехов всем нам!" – говорится в сообщении на официальном сайте львовян.
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