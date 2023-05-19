Забыли спортивный принцип: Львов не будет выставлять сильнейший состав на игру с Рухом

ФК Львов больше не собирается задействовать своих лучших футболистов. Команда делает вид, что не слышала о спортивном принципе.

ФК Львов не будет выставлять свой сильнейший состав на матч с Рухом. Ведущих футболистов уже обо всем предупредили.

Достойно внимания Днепр-1 на последних секундах вырвал победу у Колоса и вернул себе лидерство в УПЛ: видео

Детское поведение

Аутсайдер Украинской Премьер-лиги не прочь завуалированно помочь своему конкуренту. ФК Львов смирился с тем, что они покинут элитный дивизион, что может привести к прекращению существования клуба. Но вот "золотые львы", наверное, живут по принципу "горит сарай, горы и дом", а не по спортивному. Букмекеры постепенно снимают с линии матч Рух – Львов.

А вот Руху такое низкое поведение со стороны Львова только на руку, поскольку "желто-черные" ведут активную борьбу за выживание. Поэтому подопечные Пономарева охотно сразятся не только с не мотивированным соперником, но и с дублерами Львова, что, скорее всего, приведет к трем очкам в копилку Руха. А "желто-черным" лишние зачетные баллы явно не помешают в той ситуации, в которую они попали.

Все идет к тому, что хозяева выиграют без лишних сверхусилий. Соперник, смирившийся с последним местом в таблице, на данный момент не собирается выставлять на игру сильнейший состав. Подчеркиваю, что именно сейчас. Надеюсь, ситуация изменится и Львов даст бой. Но многих основных игроков в команде заранее предупреждают, чтобы в ближайший тур не готовились, потому что играть они не будут. Вот и те странные вещи, которые происходят во Львове и о которых Алексей Дитятьев оговорился неделю назад, покидая клуб,

– написал Игорь Бурбас.

Плачевная ситуация