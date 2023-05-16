УПЛ планируют расширить до 20 команд в сезоне 2023/2024. Инициатором стал клуб, проигравший борьбу за выживание, а его идею поддержал ряд других команд.
Достойно внимания Никогда снова: именитый клуб УПЛ не прекратит существование в случае вылета из угрожающей им элиты.
Всем обиженным угодить
В следующем сезоне чемпионат Украины может ожидать очередное нововведение. В Украинской Премьер-лиге потенциально в ближайшее время участие сможет участвовать 20 команд. Это означает, что ни один из коллективов, которые находятся в зоне вылета, не покинут элиту, а 4 претендента на выход в УПЛ ( Полесье и Оболонь уже досрочно вышли ) без стыковых матчей получат прописку в высшем дивизионе чемпионата Украины.
Самое интересное, что заколотил эту всю ситуацию ФК Львов, который практически упустил все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Украины. Но вот стоит отметить, что ряд ведущих клубов согласны с такой идеей, а потому готовы поддержать кризисный клуб в их намерении.
Если коротко, то "чтобы никого не обидеть". Расширение чемпионата уже подтвердили несколько источников. Инициатор возможного расширения – Львов, менеджеры которого прощупывают вариант в разговорах с клубами УПЛ. Более того, есть влиятельные клубы, которые не против такого варианта. Нас ожидает традиционно веселое кабинетное межсезонье. Берегите деревья – не печатайте регламенты. На них всем всё равно. В УПЛ будут играть все желающие,
– рассказал Владимир Зверов.
Изменения формата в УПЛ
- Стоит отметить, что из УПЛ уже два сезона не вылетают коллективы. В розыгрыше 2020-2021 чемпионат должны были покинуть Минай и Олимпик, однако из-за расширения чемпионата с 14 команд до 16 команды сохранили свою прописку, а к ним добавились Черноморец, Металлист 1925 и Верес. Один из клубов заменил Олимпик, прекративший свое существование.
- В сезоне 2021-2022 Минай снова должен был покинуть чемпионат, однако из-за начала полномасштабной войны России на территории Украины пришлось снова вносить правки в регламент. Временное существование прекратили Мариуполь и Десна, которые не смогли продолжать участвовать в чемпионате. Поэтому было решено не выгонять ни один клуб из элиты, а на место Мариуполя с Десной пришли Металлист и Кривбасс.