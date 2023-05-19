ФК Львов не будет выставлять свой сильнейший состав на матч с Рухом. Ведущих футболистов уже обо всем предупредили.
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Детское поведение
Аутсайдер Украинской Премьер-лиги не прочь завуалированно помочь своему конкуренту. ФК Львов смирился с тем, что они покинут элитный дивизион, что может привести к прекращению существования клуба. Но вот "золотые львы", наверное, живут по принципу "горит сарай, горы и дом", а не по спортивному. Букмекеры постепенно снимают с линии матч Рух – Львов.
А вот Руху такое низкое поведение со стороны Львова только на руку, поскольку "желто-черные" ведут активную борьбу за выживание. Поэтому подопечные Пономарева охотно сразятся не только с не мотивированным соперником, но и с дублерами Львова, что, скорее всего, приведет к трем очкам в копилку Руха. А "желто-черным" лишние зачетные баллы явно не помешают в той ситуации, в которую они попали.
Все идет к тому, что хозяева выиграют без лишних сверхусилий. Соперник, смирившийся с последним местом в таблице, на данный момент не собирается выставлять на игру сильнейший состав. Подчеркиваю, что именно сейчас. Надеюсь, ситуация изменится и Львов даст бой. Но многих основных игроков в команде заранее предупреждают, чтобы в ближайший тур не готовились, потому что играть они не будут. Вот и те странные вещи, которые происходят во Львове и о которых Алексей Дитятьев оговорился неделю назад, покидая клуб,
– написал Игорь Бурбас.
Плачевная ситуация
- Напомним, что Львов находится на последней строчке чемпионата Украины, практически потеряв любые шансы на выживание, не только в элите, но и вообще. "Золотые львы" в течение сезона пытались каким-либо образом спасти плачевную ситуацию – клуб уволил одного тренера, назначив на его место другого. Также Львов подписал в зимнее трансферное окно аж 14 новых футболистов, но вот такие действия никакого результата команде не дали.
- Теперь же Львов предлагает своим игрокам досрочно расторгнуть контракт с клубом. Также "золотые львы" предложили увеличить количество команд в УПЛ до 20-и, что может спасти коллектив и оставить его в элите.
- Рух же оказался на 14-м месте турнирной таблицы, имея в активе 26 очков. "Желто-черные" отстают от спасательной зоны всего на три балла, которые они могут взять в матче со Львовом. Пока же команда находится в не прямой зоне вылета, поэтому если Руху не удастся спастись, то их ждут стыковые матчи за выживание (Среди потенциальных конкурентов Карпаты, ЛНЗ, Металлург и Эпицентр).