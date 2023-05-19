Днепр-1 – Колосс 2:1

Голы: Довбык, 57, Сарапий, 90+4 – Мякушко, 45+1

Колосс еще имеет теоретические шансы побороться за еврокубки. Зато этот поединок был более важным с точки зрения чемпионской гонки для Днепра-1. Команда Александра Кучера должна сделать все, чтобы не выпасть из борьбы за золото УПЛ, пишет 24 Канал.

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Однако первый тайм днепряне не смогли занести себе в актив. Уже на старте матча было очень остро у ворот Рыбака после удара Кравченко. Но мяч пролетел над перекладиной.

Номинальные хозяева поля ответили ударом со штрафного от Довбика и ударом головой от Пеглоу. Но в первом случае выстрел оказался неточный, а во втором моменте спас голкипер.

В середине первого тайма супермомент упустили гости из Ковалевки. Ореховский оказался лицом к лицу с голкипером соперника, но пробил мимо дальней стойки. Уже на 32-й минуте Колосс мог выходить вперед в счете.

Однако сделал это только в компенсированное к первому тайму время. И снова как-то вообще ненадежно сыграла защита Днепра-1. Фесюк далеко выбил мяч из собственного штрафного, который долетел точно до Безбородька. Денис классно корпусом прикрыл мяч от защитника и невероятным образом увидел забегание Мякушко. Нападающий развернулся и перевел мяч в Сергея, поэтому ничего не оставалось, как вывести Колос вперед 0:1.

Видео гола Мякушка

Ковалевский клуб забил гол в раздевалку, чем шокировал вторую команду УПЛ.

С первых секунд второго тайма было видно, какими мотивированными на поле вышли днепряне. Кучер нашел нужные слова.

На 57-й минуте невысокий Танчик выиграл второй этаж в штрафной Колоса, на подборе первым был Довбик, Артем пушечным ударом поразил сетку ворот соперника. Такие мячи из разряда, которые не берутся голкиперами – 1:1.

Обратите внимание! Довбик забил свой 24-й гол в сезоне-2022/2023 в УПЛ. Чтобы повторить рекорд Генриха Мхитаряна, осталось забить один мяч. У Артема есть все шансы стать новым лучшим бомбардиром в истории украинского первенства, ведь впереди еще 3 тура УПЛ.

Видео гола Довбика

Отметим, что Танчик появился на поле, а через две минуты отдал ассист на Довбика. Автор голевой передачи вышел вместо Адамюка, которому в борьбе разбили голову.

После чего Днепр-1 полностью взял мяч под контроль. Колоссу ничего не оставалось, как сесть глубоко в защиту и действовать на контратаках.

В последние 10 минут хозяева получили право на свободный удар, но футболисты Колоса самоотверженно бросили под удар. Днепряне апеллировали о руку у игрока Колоса, но тот указал продолжать игру.

Уже в компенсированное к матчу время хозяева вырвали победу. Сарапий лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового и головой отправил мяч в ворота Колоса – 2:1.

Днепр-1 спасся от поражения в матче с Колосом и продолжает чемпионскую борьбу за трофей.