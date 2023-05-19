Днепр-1 – Колосс 2:1
Голы: Довбык, 57, Сарапий, 90+4 – Мякушко, 45+1
Колосс еще имеет теоретические шансы побороться за еврокубки. Зато этот поединок был более важным с точки зрения чемпионской гонки для Днепра-1. Команда Александра Кучера должна сделать все, чтобы не выпасть из борьбы за золото УПЛ, пишет 24 Канал.
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Однако первый тайм днепряне не смогли занести себе в актив. Уже на старте матча было очень остро у ворот Рыбака после удара Кравченко. Но мяч пролетел над перекладиной.
Номинальные хозяева поля ответили ударом со штрафного от Довбика и ударом головой от Пеглоу. Но в первом случае выстрел оказался неточный, а во втором моменте спас голкипер.
В середине первого тайма супермомент упустили гости из Ковалевки. Ореховский оказался лицом к лицу с голкипером соперника, но пробил мимо дальней стойки. Уже на 32-й минуте Колосс мог выходить вперед в счете.
Однако сделал это только в компенсированное к первому тайму время. И снова как-то вообще ненадежно сыграла защита Днепра-1. Фесюк далеко выбил мяч из собственного штрафного, который долетел точно до Безбородька. Денис классно корпусом прикрыл мяч от защитника и невероятным образом увидел забегание Мякушко. Нападающий развернулся и перевел мяч в Сергея, поэтому ничего не оставалось, как вывести Колос вперед 0:1.
Видео гола Мякушка
Ковалевский клуб забил гол в раздевалку, чем шокировал вторую команду УПЛ.
С первых секунд второго тайма было видно, какими мотивированными на поле вышли днепряне. Кучер нашел нужные слова.
На 57-й минуте невысокий Танчик выиграл второй этаж в штрафной Колоса, на подборе первым был Довбик, Артем пушечным ударом поразил сетку ворот соперника. Такие мячи из разряда, которые не берутся голкиперами – 1:1.
Видео гола Довбика
Отметим, что Танчик появился на поле, а через две минуты отдал ассист на Довбика. Автор голевой передачи вышел вместо Адамюка, которому в борьбе разбили голову.
После чего Днепр-1 полностью взял мяч под контроль. Колоссу ничего не оставалось, как сесть глубоко в защиту и действовать на контратаках.
В последние 10 минут хозяева получили право на свободный удар, но футболисты Колоса самоотверженно бросили под удар. Днепряне апеллировали о руку у игрока Колоса, но тот указал продолжать игру.
Уже в компенсированное к матчу время хозяева вырвали победу. Сарапий лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового и головой отправил мяч в ворота Колоса – 2:1.
Днепр-1 спасся от поражения в матче с Колосом и продолжает чемпионскую борьбу за трофей.
- Днепр-1 возвращает себе первое место в таблице, опережая один балл Шахтера. "Горняки" свой матч 27-го тура УПЛ проведут 19 мая против ровенского Вереса. Заря с 58 баллами продолжает замыкать тройку лидеров.
- Колосс с 33 очками идет 8-м.