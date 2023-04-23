Львів – Металіст 1925 0:2

Гол: Бичек, 27, Капінус, 84

Господарі поля проводили п'ятий поєдинок після раптової заміни на тренерському містку. Проте досі команда Анатолія Безсмертного не розжилася бодай одним очком, пише 24 Канал.

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У Металіста 1925 була своя неприємна серія – у 8-ми останніх поєдинках підопічні Едмара не могли здобути перемогу. Тож зустріч обіцяла бути безкомпромісною.

Не забиваєш ти – забивають тобі

Першими могли відкрити рахунок "синьо-золоті леви". Стрімку атаку мав результативно завершувати Мильченко, але м'яч зрадницьки прокотився поруч зі стійкою.

Відповідь харків'ян не забарилася. На 27-й хвилині поєдинку простріл Русина замкнув Бичек. Гості досить несподівано здобули в перевагу в першій своїй атаці на ворота Рибки.

Гравці Львова намагалися змінити хід поєдинку, але їхнім ударам бракувало влучності. Натомість команда Едмара досягла свого у черговій швидкій контратаці.

Прохід Русина з центру поля завершився пасом на Капінуса, який точно пробив з 11-ти метрів. До кінця поєдинку залишалося 6 хвилин. У час, який залишився, підопічні Безсмертного нічого не могли запропонувати Металісту 1925.