Лужный отреагировал на инсайд об избрании вице-президентом УАФ
21 января 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:Спорт-Экспресс Украина
Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Олег Лужный прокомментировал слухи о назначении на одну из должностей УАФ. Ответ легендарного капитана был лаконичен.
По информации источника, Олег Лужный должен был стать одним из вице-президентов УАФ и работать вместе с Андреем Шевченко. Якобы легендарный динамовец получит должность благодаря "львовской квоте".
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Выдали желаемое за действительное
Однако Лужный опроверг громкий инсайд. Бывший динамовец отметил, что не собирается становиться одним из вице-президентов Ассоциации.
Впервые от Вас слышу, что я должен стать или выдвигаюсь по какой-то квоте на должность вице-президента УАФ,
– сказал Лужный.
Выборы президента УАФ: последние новости
- Отметим, что Андрея Шевченко на пост президента УАФ выдвинули 14 из 27 постоянных членов Ассоциаций.
- Среди вероятных конкурентов легенды называли Романа Зозулю, но он отказался баллотироваться на должность.
- В настоящее время неизвестна программа и команда, с которой Андрей Николаевич собирается делать реформы в украинском футболе.
- Ожидается, что руководство УАФ будет значительно сокращено.
- Перед своим избранием Андрей Шевченко совершил тур по городам Украины, где пообщался с руководителями областных федераций
- Внеочередной конгресс, на котором будут выбирать президента УАФ, состоится в четверг, 25 января