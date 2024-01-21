Лужный отреагировал на инсайд об избрании вице-президентом УАФ

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Олег Лужный прокомментировал слухи о назначении на одну из должностей УАФ. Ответ легендарного капитана был лаконичен.

По информации источника, Олег Лужный должен был стать одним из вице-президентов УАФ и работать вместе с Андреем Шевченко. Якобы легендарный динамовец получит должность благодаря "львовской квоте".

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Выдали желаемое за действительное

Однако Лужный опроверг громкий инсайд. Бывший динамовец отметил, что не собирается становиться одним из вице-президентов Ассоциации.

Впервые от Вас слышу, что я должен стать или выдвигаюсь по какой-то квоте на должность вице-президента УАФ,

– сказал Лужный.

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