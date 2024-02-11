Фантастические сейвы: Ла Лига поздравила Лунина с днем рождения оригинальным видео

11 февраля 2024, 19:51
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Источник:

LaLiga

Официальный аккаунт Ла Лиги поздравил голкипера "сливочных" Андрея Лунина с днем рождения. В текущем сезоне украинец неоднократно спасал свою команду от неминуемых голов.

11 февраля Андрей Лунин празднует свой день рождения. Голкиперу сборной Украины и мадридского Реала исполнилось 25 лет.

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Ла Лига не забыла о Лунине

Накануне дня рождения одноклубники поздравили Лунина победой над главным конкурентом за чемпионство каталонской Жироной (4:0). В этом поединке украинец добавил в свой актив еще один клиншит.

Также подарок подготовила Ла Лига, которая опубликовала подборку ярких сейвов в исполнении голкипера "королевского клуба".

"Номер 13 сегодня празднует. С днем рождения, Лунин!", – говорится в поздравлении под видео.

Ла Лига поздравила Лунина нарезкой сейвов: смотрите видео

Лунин проводит лучший сезон в Реале

  • Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за Реал 16 матчей во всех турнирах. Уроженец Харьковщины пропустил 13 мячей, а в семи поединках сохранил ворота "сухими".
  • В чемпионате Испании "сливочные" на всех парах мчатся к чемпионству, опережая Жирону на 5 баллов. Также команда Анчелотти продолжает борьбу за Лигу чемпионов.
  • Свой следующий матч "королевский клуб" сыграет во вторник, 13 февраля, против Лейпцига в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Автор: Сергій Шаховець