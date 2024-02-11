В стартовом составе обеих команд вышли на поле сразу 3 украинца. В итоге, “сливочные” не оставили сопернику шансов и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

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Комментарий Лунина после матча

После финального свистка Андрей Лунин прокомментировал поединок, в котором оставил свои ворота "сухими". Он отдал должное каталонцам, но подчеркнул, что в очном противостоянии Реал заработал заслуженные 3 зачетные пункта:

Мы доминировали всю игру. Результат говорит сам за себя. Мы должны продолжать в таком же духе. Жирона проводит невероятный сезон, они выступают очень хорошо, против них тяжело играть. Сегодня игра сложилась в нашу пользу, но каталонцы очень хорошо играли до этого момента сезона. Последние минуты прошлого матча против Атлетико, где мы упустили победу, повлияли на нашу сегодняшнюю игру. Команда проанализировала все, мы были сильнее.

Также украинец добавил, что чувствует себя хорошо в Реале, работает, делает шаги вперед и наслаждается Мадридом, стадионом и всем, что связано с "королевским клубом".

Отметим, что поединок против Жироны стал 16-м для Лунина в сезоне-2023/2024 на клубном уровне. В них он пропустил 13 голов и 7 раз отыграл "на ноль".

Справка. Следующий матч Реал проведет 13 февраля на выезде против немецкого Лейпцига. Это будет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.