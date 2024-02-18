Пришлось искать стул: забавная ситуация на флешинтервью с Луниным – видео

Голкипер "сливочных" Андрей Лунин стал одним из героев поединка ЛЧ с Лепцигом. На послематчевом интервью голкипер был в хорошем настроении.

Испанская журналистка Тати Мантовани поделилась забавным видео с участием Андрея Лунина. После завершения матча 1/8 финала Лиги чемпионов Лейпциг – Реал (0:1) она брала флешинтервью у вратаря.

Читайте также На пути к чемпионству: Лунин готов продолжить феерию за Реал в бою против неудобного оппонента

Что так развеселило Лунина

Небольшой рост Мантовани не позволял ей оказаться в одном кадре с голкипером "сливочных". Поэтому она вынуждена была взять стул, чтобы быть примерно на одном уровне с Луниным.

Это очень развеселило Андрея. Он предложил ведущей, что сам сядет на стул и тогда они окажутся в одном кадре.

"Парень делает девять сейвов, завершает игру, не пропустив мячи, и все равно хочет сесть на стул. Какая классная игра Лунина, он сумасшедший!", – написала журналистка.

Курьезное видео во время интервью с Луниным

Свой следующий матч мадридский Реал сыграет 18 февраля в рамках 25-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано. Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.