Украинский голкипер провел одну из своих лучших игр за Реал. Андрей Лунин совершил 9 великолепных сейвов, хотя мяч побывал в его владениях уже на старте матча. Однако гол не был засчитан из-за офсайда у игрока Лейпцига.

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Красивый жест от MVP матча

Поединок в Лейпциге закончился минимальной победой Реала 0:1. Единственный гол в матче забил 24-летний атакующий полузащитник Брахим Диас, который для него стал 8-м в этом сезоне (в 28-ми сыгранных матчах).

Именно его УЕФА назвала лучшим игроком матча. После поединка Диас выложил совместную фотографию с Луниным из раздевалки Реала. Испанец сделал символический жест, разделив награду MVP поединка с украинским голкипером, высоко оценив игру Андрея.

Она также и твоя. Великолепная игра,

– написал Диас.



Диас поделился наградой MVP матча с Луниным / Скриншот из инстаграма футболиста

Заслуженно высоко оценил после матча игру украинца и главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти. Итальянский коуч тоже заявил, что поединок против Лейпцига в Лиге чемпионов стал лучшим для Андрея в футболке мадридского клуба.

К слову, для Лунина эта встреча с Лейпцигом стала 17-й в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 13 голов и 8 матчей отыграл на ноль.

После поединка игру Лунина оценили и футболисты Реала, пресс-службы и даже УЕФА, которое добавило в подборку лучших сейвов сразу несколько спасений от украинского голкипера.

Отметим! Ответный матч Реал – Лейпциг состоится 6 марта в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.