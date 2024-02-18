Іспанська журналістка Таті Мантовані поділилася кумедним відео за участю Андрія Луніна. Після завершення матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Лейпциг – Реал (0:1) вона брала флешінтерв'ю у воротаря.

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Що так розвеселило Луніна

Невеликий зріст Мантовані не дозволяв їй опинитися в одному кадрі з голкіпером "вершкових". Тож вона змушена була взяти стілець, щоб бути приблизно на одному рівні з Луніним.

Це дуже розвеселило Андрія. Він запропонував ведучій, що сам сяде на стілець і тоді вони опиняться в одному кадрі.

"Хлопець робить дев'ять сейвів, завершує гру, не пропустивши м'ячі, і все одно хоче сісти на стілець. Яка класна гра Луніна, він божевільний!", – написала журналістка.

Курйозне відео під час інтерв'ю з Луніним

До слова. Свій наступний матч мадридський Реал зіграє 18 лютого в рамках 25-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.