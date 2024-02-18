Іспанська журналістка Таті Мантовані поділилася кумедним відео за участю Андрія Луніна. Після завершення матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Лейпциг – Реал (0:1) вона брала флешінтерв'ю у воротаря.
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Що так розвеселило Луніна
Невеликий зріст Мантовані не дозволяв їй опинитися в одному кадрі з голкіпером "вершкових". Тож вона змушена була взяти стілець, щоб бути приблизно на одному рівні з Луніним.
Це дуже розвеселило Андрія. Він запропонував ведучій, що сам сяде на стілець і тоді вони опиняться в одному кадрі.
"Хлопець робить дев'ять сейвів, завершує гру, не пропустивши м'ячі, і все одно хоче сісти на стілець. Яка класна гра Луніна, він божевільний!", – написала журналістка.
Курйозне відео під час інтерв'ю з Луніним
- Нагадаємо, що Андрій Лунін під час матчу Ліги чемпіонів здійснив 9 сейвів та зберіг ворота "сухими".
- Після матчу голкіпера похвалив головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті.
- А півзахисник "королівського клубу" Брахім Діас зробив символічний жест, розділивши нагороду MVP поєдинку з українським голкіпером.