Испанская журналистка Тати Мантовани поделилась забавным видео с участием Андрея Лунина. После завершения матча 1/8 финала Лиги чемпионов Лейпциг – Реал (0:1) она брала флешинтервью у вратаря.
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Что так развеселило Лунина
Небольшой рост Мантовани не позволял ей оказаться в одном кадре с голкипером "сливочных". Поэтому она вынуждена была взять стул, чтобы быть примерно на одном уровне с Луниным.
Это очень развеселило Андрея. Он предложил ведущей, что сам сядет на стул и тогда они окажутся в одном кадре.
"Парень делает девять сейвов, завершает игру, не пропустив мячи, и все равно хочет сесть на стул. Какая классная игра Лунина, он сумасшедший!", – написала журналистка.
Курьезное видео во время интервью с Луниным
- Напомним, что Андрей Лунин во время матча Лиги чемпионов совершил 9 сейвов и сохранил ворота "сухими".
- После матча голкипера похвалил главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти.
- А полузащитник "королевского клуба" Брахим Диас сделал символический жест, разделив награду MVP поединка с украинским голкипером.