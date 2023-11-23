За інформацією джерела, Андрій Лунін був помічений у мадридському аеропорту у компанії футбольного агента Жорже Мендеша. Чоловіки провели зустріч у VIP-залі.

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Провів зустріч із топовим футбольним агентом

Про що спілкувались сторони? Можна лише здогадуватись. Не виключено, що розмова була про майбутній перехід українського голкіпера в інший клуб, куди його активно сватають у пресі. Ймовірно, що Лунін розпочне співпрацю із Мендешем.

Мендеш – футбольний агент, який до 2022-го року представляв інтерес самого Кріштіану Роналду. Було це саме до того моменту, коли CR7 перейшов до саудівського Аль-Насра.

Окрім португальця Мендеш пов'язаний співпрацею із футбольними зірками, як Рубен Діаш, Бернардо Сілва, Жоау Феліш, Жоау Канседу та іншими.

Якою буде футбольне майбутнє Луніна буде відомо найближчими місяцями. Адже контракт голкіпера збірної України із "вершковими" спливає вкінці поточного сезону-2023/2024.

Попереду в Андрія ще буде трохи можливостей, аби пограти за Реал. Його прямий конкурент Кепа, який відновлюється від травми, повернеться у гру не раніше матчу проти Бетіса, який відбудеться 9 грудня. До цього часу українець ще зіграє у трьох поєдинках, один із який відбудеться вже 26 листопада на виїзді проти Кадіса.

У ЗМІ ж активно шукають новий клуб для Луніна. Називають не лише іспанські колективи, а й навіть топові гранди Європи, серед яких є сама мюнхенська Баварія та лондонський Арсенал.

До слова. Лунін перебрався у Реал влітку 2018-го, але від того моменту провів за мадридців лише 21 матч, у яких пропустив 21 гол та із яких 6 поєдинків провів на нуль.