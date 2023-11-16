Следующим летом у Андрея Лунина истекает контракт с Реалом. Украинский вратарь намерен покинуть мадридцев и обрести новый клуб, где сможет быть первым номером.

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Воссоединение украинцев

Стоит отметить. что интерес к 24-летнему вратарю присутствует. Были слухи о клубах Бундеслиги и Ла Лиги, а теперь у Андрея в перспективе появился вариант из АПЛ.

Некоторые СМИ распространили информацию о заинтересованности лондонского Арсенала в Лунине. Вратарь "канониров" Аарон Рамсдейл в этом сезоне проиграл конкуренцию Давиду Раю, поэтому летом будет искать новую команду.

Именно взамен англичанину команда Зинченко и хочет пригласить украинца. Одним из преимуществ является статус свободного агента, ведь за Андрея Реала не придется платить.

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История Лунина в Реале

Лунин присоединился к Реалу в 2018 году, но долгое время не мог дебютировать и сдавался по аренде в Леганес, Вальядолид и Овьедо. В 2020-м мидридцы оставили кипера себе в качестве подмены Тибо Куртуа.

В этом сезоне бельгиец травмировался до апреля следующего года. Но Реал все равно не доверил украинцу статус первого номера и арендовал у Челси Кепа Аррисабалагу. В общей сложности за три с лишним года Андрей отыграл 21 матч, в основном благодаря травмам Куртуа.