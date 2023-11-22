Испанские СМИ уже обсуждают вопрос, кто займет место в воротах "Реала" на этот выездной поединок. Вероятно, что уже в ближайшем поединке владение "сливочных" будет защищать Андрей Лунин, прекрасно проявляющий себя при отсутствии травмированных Тибо Куртуа и Кепы.

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Еще один шанс для украинца

Арендованный в Челси испанский голкипер до сих пор восстанавливается от повреждения, полученного на предматчевой разминке игры против Браги.

Правда, Лунин тоже не был вызван в сборную Украины на матч отбора на Евро-2024 против Италии из-за дискомфорта. Однако эта проблема не должна помешать украинскому принять участие в следующей игре испанского первенства.

Андрей доказывает Карлу Анчелотти, что тот сильно ошибся, когда отчаялся в его профессионализме.

Следующий матч станет для украинского вратаря лишь пятым в текущем сезоне-2023/2024 (2 "сухих" встречи), в четырех из них пропустил 2 гола.

Любопытно! Матч Кадис-Реал начнется 26 ноября в 19:30.

Реал нужно одерживать выездную победу, чтобы еще больше не отпустить от себя неожиданного лидера сезона Жирону. Перед 14-м туром отставание от клуба Довбика и Цыганкова составляет 2 балла – 34 против 32-х в "сливочных".

К слову, вероятно, Лунин проводит свой последний сезон в Мадриде, ведь контракт футболиста влияет на конец текущего сезона. Андрею так и не дали полностью раскрыться в Реале, куда он перебрался в 2018 году.

По информации прессы и инсайдеров, за украинским голкипером уже создается очередь из европейских клубов. Среди них называют Бетис, Арсенал, Баварию и другие.