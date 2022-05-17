Лунин вошел в символическую сборную недели Ла Лиги
Источник:WhoScored
У 37 туру Ла Ліги Реал розписав виїзну мирову з Кадісом. Героєм у складі гостей став український голкіпер Андрій Лунін.
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23-летний голкипер сборной Украины спас Реал от позорного поражения на домашнем стадионе Кадиса. На 61-й минуте Андрей Лунин привез в свои ворота пенальти, сфолив на сопернике. Однако во время пенальти реабилитировался в свою ошибку.
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Украинец угадал направление удара и потянул 11-метровое от Альваро Негредо. К моменту пенальти счет во встрече уже был 1:1. Оба гола команды забили в первом тайме. По Реалу отличился Мариано Диас, а в футболке Кадиса забил Рубен Собрино.
За все 90 минут Лунин совершил шесть сейвов и принес "сливочным" ничью со счетом 1:1. Благодаря этому Андрей не только получил самую высокую оценку от авторитетного статистического портала WhoScored, но и вошел в символическую сборную тура испанской Ла Лиги.
Его оценка составила 8.2, которая является одной из самых больших среди топ-11 лучших футболистов 37-го тура. Выше у одного игрока Бетиса.
Символическая сборная тура Ла Лиги / Скриншот из WhoScored
Реал еще за несколько туров до окончания сезона оформил чемпионство в Ла Лиге, поэтому все последующие матчи стали формальностью для "сливочных". Реал с 85 очками лидирует в турнирной таблице. Ближайший конкурент, который является Барселона, уступает лидеру 12 пунктов.
Впереди у подопечных Карло Анчелотти последний поединок против Бетиса (20 мая).
Статистика Лунина в сезоне-2021/2022
- Украинский голкипер всего четыре раза становился в рамку ворот Реала в нынешнем сезоне. Дважды это было после того, как клуб оформил чемпионство в Ла Лиге. В общей сложности пропустил четыре гола.
- Свой дебютный матч в футболке Реала в Ла Лиге провел против Атлетико. К сожалению, дебют был испорчен из-за забитого пенальти от Янника Карраско, а "сливочные" минимально уступили сопернику (1:0).
- Поединок против Кадиса стал для Андрея четвертым и последним в этом сезоне. По словам Анчелотти, в последнем туре на линию ворот станет бельгиец Тибо Куртуа.
- Лунин не прочь покинуть мадридскую команду ради игровой практики в другом клубе. Речь идет об аренде, ведь у украинца есть действующее соглашение с Реалом, рассчитанное до конца июня 2024 года.