Лунин вошел в символическую сборную недели Ла Лиги

У 37 туру Ла Ліги Реал розписав виїзну мирову з Кадісом. Героєм у складі гостей став український голкіпер Андрій Лунін.

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23-летний голкипер сборной Украины спас Реал от позорного поражения на домашнем стадионе Кадиса. На 61-й минуте Андрей Лунин привез в свои ворота пенальти, сфолив на сопернике. Однако во время пенальти реабилитировался в свою ошибку.

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Украинец угадал направление удара и потянул 11-метровое от Альваро Негредо. К моменту пенальти счет во встрече уже был 1:1. Оба гола команды забили в первом тайме. По Реалу отличился Мариано Диас, а в футболке Кадиса забил Рубен Собрино.

За все 90 минут Лунин совершил шесть сейвов и принес "сливочным" ничью со счетом 1:1. Благодаря этому Андрей не только получил самую высокую оценку от авторитетного статистического портала WhoScored, но и вошел в символическую сборную тура испанской Ла Лиги.

Его оценка составила 8.2, которая является одной из самых больших среди топ-11 лучших футболистов 37-го тура. Выше у одного игрока Бетиса.



Символическая сборная тура Ла Лиги / Скриншот из WhoScored

Реал еще за несколько туров до окончания сезона оформил чемпионство в Ла Лиге, поэтому все последующие матчи стали формальностью для "сливочных". Реал с 85 очками лидирует в турнирной таблице. Ближайший конкурент, который является Барселона, уступает лидеру 12 пунктов.

Впереди у подопечных Карло Анчелотти последний поединок против Бетиса (20 мая).

Статистика Лунина в сезоне-2021/2022