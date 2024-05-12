С кубком и звездными партнерами: Лунин пафосно отпраздновал чемпионство в Ла Лиге

Мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона 2023/24. Весомый вклад в триумф "королевского клуба" внес украинский голкипер Андрей Лунин.

В Мадриде состоялся чемпионский парад в честь получения золотых наград Ла Лиги. Футболисты и тренеры "сливочных" на автобусе проехались по городу и демонстрируя болельщикам добытый трофей.

Читайте также "Могу ошибаться": тренер вратарей Реала дал совет Анчелотти относительно номера 1 на финал ЛЧ

Лунин вместе с триумфаторами сезона

Вместе с командой празднует Андрей Лунин. Голкипер "Галактикос" опубликовал в инстаграме фотографии с празднования. На фотографиях Лунин похвастался добытым чемпионским кубком.

Андрей Лунин во время чемпионского парада / фото из инстаграма футболиста

Чемпионский сезон Лунина