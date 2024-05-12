У Мадриді відбувся чемпіонський парад на честь здобуття золотих нагород Ла Ліги. Футболісти та тренери "вершкових" на автобусі проїхали по місту та демонстрували вболівальникам здобутий трофей.

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Лунін разом з тріумфаторами сезону

Разом з командою святкує Андрій Лунін. Голкіпер "Галактікос" опублікував в інстаграмі фотографії зі святкування. На світлинах Лунін похизувався здобутим чемпіонським кубком.

Андрій Лунін під час чемпіонського параду / фото з інстаграму футболіста

Чемпіонський сезон Луніна

  • У поточному сезоні Ла Ліги Лунін зіграв 20 матчів, у яких пропусти 13 голів. У 10 поєдинках Лунін відстояв на нуль.
  • Тривалий час у лазареті "вершкових" перебував Тібо Куртуа, а тому українець отримав можливість поборотися за місце у воротах.
  • Спочатку Карло Анчелотті більше довіряв Кепі Аррісабалазі, але Лунін виграв конкуренцію.
  • Зазначимо, що це вже друге чемпіонство Луніна. Однак у сезоні 2021/22 він був резервістом та майже не з'являвся у складі команди.