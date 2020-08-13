Мадридский "Реал" не собирается проявлять активность на трансферном рынке в летнее межсезонье.

У "Реала" есть финансовые проблемы и он не сможет подписывать новых игроков, если не продаст кого-то из футболистов, сообщает Marca.

К теме: "Реал" сообщил Лунину его будущее в клубе

Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес сообщил, что клуб не станет выкупать Альфонса Ареолу из ПСЖ, и поэтому в состав вернулся Андрей Лунин.

Кроме Лунина из аренды вернулся Мартин Эдегор, который защищает цвета "Реал Сосьедад", и Дани Себальос, выступающий за "Арсенал".

Сезон Лунина

Андрей Лунин стал игроком "Овьедо" 14 июня, когда перешел из "Реала" на правах аренды. Сезон Андрей начал в "Вальядолиде", но покинул клуб из-за нехватки игровой практики.

За "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль. Лунин помог команде не вылететь в третий дивизион.

С нового сезона у украинца есть все шансы стать запасным голкипером в "Реале".