Лунин получил шанс в "Реале" – его главный конкурент Ареола покинул клуб
Украинский вратарь Андрей Лунин получил шанс закрепиться в мадридском "Реале". Голкипер Альфонс Ареола покинул команду и вернулся в ПСЖ.
Информацию о том, что Ареола покинул "Реал", опубликовано на официальном сайте мадридского клуба. Голкипер вернулся в ПСЖ, которому принадлежат права на игрока.
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"Клуб хотел бы поблагодарить Ареолу за преданность, профессионализм и образцовое поведение в этом сезоне и пожелать ему успеха", – говорится в сообщении "Реала".
- Отметим, что Ареола был вторым вратарем в "Реале" в предыдущем сезоне. Он сыграл всего 9 матчей во всех турнирах.
- О том, что Ареола может покинуть "Реал", стало известно еще в конце июля. Француз купил дом в Лондоне, где мечтает жить его семья.
- Учитывая, что Ареола покинул "Реал", свой шанс в команде может получить Андрей Лунин. Украинец предыдущий сезон провел в аренде – сначала в "Вальядолиде", а затем в "Овьедо".
- Проблемой для Лунина может стать лимит на легионеров. В Испании в заявку команды на сезон можно внести не более трех игроков не из страны ЕС. Здесь стоит отметить, что многие легионеры клуба из Южной Америки имеют двойное гражданство (Марсело, Каземиро, Вальверде, Хамес Родригес), поэтому они под лимит не попадают. Однако Эдер Милитао, Рейньер, Винисиус Жуниор имеют только гражданство Бразилии. И именно с ними придется конкурировать Лунину за место в заявке команды на следующий сезон.