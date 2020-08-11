Украинский вратарь Андрей Лунин получил шанс закрепиться в мадридском "Реале". Голкипер Альфонс Ареола покинул команду и вернулся в ПСЖ.

Информацию о том, что Ареола покинул "Реал", опубликовано на официальном сайте мадридского клуба. Голкипер вернулся в ПСЖ, которому принадлежат права на игрока.

К слову: "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом

"Клуб хотел бы поблагодарить Ареолу за преданность, профессионализм и образцовое поведение в этом сезоне и пожелать ему успеха", – говорится в сообщении "Реала".