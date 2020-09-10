Український голкіпер Андрій Лунін повернувся до тренувань мадридського "Реала". Він видав декілька чудових сейвів, які дали головному наставнику "вершкових" Зінедіну Зідану задуматись над першим номер у команді.

Лунін дуже впевнено показав себе у першому тренуванні після повернення у мадридський клуб. Відео з сейвами у свій Instagram виклав український голкіпер.

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Феноменальні сейви

Він раз по раз робив красиві сейви після дальніх ударів та пострілів впритул біля воріт. Він готовий позмагатись із воротарем збірної Бельгії Тібо Куртуа за місце у воротах "Реала".

На пам'ять футболісти зробили спільну фотографію. Лунін стояв поруч із півзахисником збірної Німеччини Тоні Кроосом.

Раніше повідомлялось, що Лунін залишиться у складі "вершкових". Генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес повідомив, що клуб не стане викуповувати Альфонса Ареоли з французького ПСЖ, тому повернули до складу Андрія Луніна.

У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. 11 вересня "Реал" мав зіграти стартовий матч нового сезону Ла Ліги проти "Хетафе", але поєдинок було перенесено. Тому перший із ким зустрінеться чемпіон сезону 2019/20 стане "Реал Сосьєдад". Зустрічі відбудеться 20 вересня.

Андрій Лунін в "Реалі"